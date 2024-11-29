Установить туристический налог смогут муниципальные образования Псковской области в 2025 году

12:23, 28 ноября 2024, ПАИ

Для актуализации законодательных норм и формирования проекта областного бюджета на следующий год в закон «О межбюджетных отношениях в Псковской области» внесён ряд корректировок – изменения приняты на 39-й сессии регионального парламента сегодня, 28 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Одна из поправок касается переименования областного конкурса по отбору лучших поселений в конкурс «Лучшая территория Псковской области».

Ещё одно изменение обусловлено вступлением в силу с 1 января 2025 года новой главы Налогового кодекса РФ «Туристический налог». Этот платёж будет зачисляться в бюджеты поселений, городских округов, муниципальных округов, а в случае, если средства размещения расположены на межселенных территориях, в бюджеты муниципальных районов. После введения туристический налог будет влиять на налоговый потенциал муниципальных образований, что и отражено в одном из разделов закона о межбюджетных отношениях.

Также нормами федерального законодательства продиктовано изменение, исключающее из доходов местных бюджетов государственную пошлину за выдачу органом местного самоуправления специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и крупногабаритного транспорта.

Значительным ростом расходов на дошкольное образование вызвана корректировка на 2025 год норматива размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах.

Кроме того, в связи с изменением численности населения и преобразованиями отдельных муниципальных образований законом корректируется нормативная численность муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности.

Финансовые средства, необходимые для реализации принятого закона, предусмотрены в проекте областного бюджета на следующий год.