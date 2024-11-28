Великие Луки украшают к Новому году

13:37, 28 ноября 2024, ПАИ

Новогодние уличные украшения устанавливают в Великих Луках. Сегодня, 28 ноября, подрядчик начал монтировать арки в парках, скверах и общественных местах, сообщили ПАИ в городской администрации.

Всего планируют установить семь арок, два фонтана и девять новых новогодних фигур. Кроме того, в городе монтируют консоли, которых в этом году тоже станет больше.

Городская администрация также призвала местных жителей и гостей Великих Лук бережно относиться к общегородскому имуществу, чтобы новогодние объекты как можно дольше радовали людей.

Напомним, что новогоднюю ёлку установят в Великих Луках 15 декабря, а 21 декабря запланировано небольшое театрализованное представление и проезд «Дедморобуса» по улицам города.