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Общество

Директор псковской управляйки – о появлении дома кота Барсика: Жильцы к этому относятся позитивно

Появление дома кота Барсика у дома № 14/6 на улице Максима Горького прокомментировал в беседе с корреспондентом ПАИ директор управляющей организации «Комфортное домоуправление» Дмитрий Гусаков.

Дом кота Барсика. Фото: ПАИ

«Это хорошо и красиво. Меня в большей степени интересует мнение жильцов, которые проживают в этом доме. И жильцы пока очень позитивно обо всем этом высказываются. Жалоб или каких-то негативных высказываний из-за появления этого домика на крыше входа в подвал не было», – сказал он.

При этом он напомнил, что для установки каких-либо конструкций на общедомовых имуществе или земле требуется согласие жильцов.

«Я всегда подхожу к таким вопросам с точки зрения разумности – если это не является каким-то грубым нарушением закона, несет позитивные эмоции и люди не высказывают негатива, то я не против таких вещей», – подчеркнул Дмитрий Гусаков.

По его словам, если во дворах домов, обслуживаемых управляющей компанией, будут появляться новые подобные конструкции, то в первую очередь будут учитываться мнения жильцов.

«Если жильцы не будут возражать, если это не приведет к негативным последствиям, то и мы не возражаем. Если это стоматология установила домик, и будет не так, что «построили и бросили», а если там будет поддерживаться порядок и чистота, то почему бы и нет», – отметил он.

Многие люди заботятся об уличных животных, но чаще всего делают это нецивилизованно, добавил директор управляющей организации. «Часто подкармливают котов в подвалах, подворотнях, помойках, из-за остатков еды разводятся крысы, появляется неприятный запах в подъездах, особенно в летнее время, когда еда начинает разлагаться. Именно к такому я негативно отношусь», – заключил Дмитрий Гусаков.

Домик, оборудованный для котов, появился у дома № 14/6 на улице Максима Горького в Пскове. Инициатором создания такого арт-объекта стал стоматолог-хирург стоматологической клиники Иван Морхов. Фоторепортаж из дома Барсика смотрите здесь.

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