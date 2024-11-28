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Общество

Первые шесть гдовских семей получили специальное удостоверение многодетной семьи единого образца

В администрации Гдовского района первые шесть семей получили специальное удостоверение многодетной семьи единого образца. Мероприятие прошло сегодня, 28 ноября, пишет районная газета «Гдовская заря».

Заместитель главы Гдовского района по социальным вопросам Владимир Журавлёв, начальник территориального отдела Гдовского района комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Ломакова и директор центра социального обслуживания Инна Самсонова в торжественной обстановке поздравили семьи Рамазановых, Мироновых-Галактионовых, Алексеевых, Крундиковых, Скорюковых и Капосиных.

Отметим, удостоверение даёт право на получение мер социальной поддержки. С ним семья может воспользоваться льготами для многодетных, например в учреждениях культуры. Чтобы посетить музей, парк отдыха или спортивный центр, не нужно возить с собой пачку документов для каждого ребёнка – достаточно удостоверения, которое подтверждает статус многодетной семьи. Удостоверение действует на территории всей страны.

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