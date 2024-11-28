Митрополит Матфей принял участие в пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора

21:09, 28 ноября 2024, ПАИ

Пленарное заседание XXVI Всемирного русского народного собора на тему «Русский мир: внешние и внутренние вызовы» состоялось в зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством главы Всемирного русского народного собора Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла сегодня, 28 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

В работе собора приняли участие: митрополит Псковский и Порховский Матфей, иерархи, священнослужители и монашествующие Русской православной церкви, представители государственной власти, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы Федерального Собрания РФ, высшее духовенство традиционных религий, деятели науки, образования и культуры, представители общественности.

Прямая трансляция заседания шла на телеканалах «Союз» и «Спас», а также на официальном портале Русской православной церкви Патриархия.ru.

После того, как патриарх Кирилл объявил XXVI Всемирный русский народный собор открытым, прозвучал гимн России. Затем предстоятель РПЦ выступил с основным докладом.

В завершение работы Собора, заместитель главы ВРНС митрополит Воскресенский Григорий огласил проект Соборного слова XXVI Всемирного русского народного собора. Единогласным решением всех участников Собора проект был принят.

Ранее сообщалось, что в Пскове состоялся традиционный крестный ход вокруг города.