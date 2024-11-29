Псков украшают к Новому году
Новогодние уличные украшения продолжают устанавливать в Пскове. Ольгинский мост уже украсили гирляндами, передаёт корреспондент ПАИ.
Напомним, что в Пскове установка главной ёлки на Октябрьской площади начнётся ориентировочно 7 декабря.
Отметим, что новогодние каникулы продлятся с 29 декабря по 8 января включительно. Новогодним каникулам будет предшествовать очередная шестидневная рабочая неделя, которая начнётся 23 декабря и завершится 28 декабря.
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