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Общество

Псков украшают к Новому году

Новогодние уличные украшения продолжают устанавливать в Пскове. Ольгинский мост уже украсили гирляндами, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Напомним, что в Пскове установка главной ёлки на Октябрьской площади начнётся ориентировочно 7 декабря.

Отметим, что новогодние каникулы продлятся с 29 декабря по 8 января включительно. Новогодним каникулам будет предшествовать очередная шестидневная рабочая неделя, которая начнётся 23 декабря и завершится 28 декабря.

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