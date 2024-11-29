Псков украшают к Новому году

09:38, 29 ноября 2024, ПАИ

Новогодние уличные украшения продолжают устанавливать в Пскове. Ольгинский мост уже украсили гирляндами, передаёт корреспондент ПАИ.

Напомним, что в Пскове установка главной ёлки на Октябрьской площади начнётся ориентировочно 7 декабря.

Отметим, что новогодние каникулы продлятся с 29 декабря по 8 января включительно. Новогодним каникулам будет предшествовать очередная шестидневная рабочая неделя, которая начнётся 23 декабря и завершится 28 декабря.