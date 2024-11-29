На 12:00 перенесён вылет самолёта Москва – Псков

11:03, 29 ноября 2024, ПАИ

Вылет утреннего самолёта по рейсу Москва – Псков перенесли на 12:00, следует из данных онлайн-табло столичного аэропорта Внуково.

Самолёт должен был вылететь в 8:00, но рейс перенесли до 9:00, затем до 10:00. Сейчас предполагаемое время вылета – 12:00.

Ранее сообщалось, что утром 29 ноября Псковскую область накроет густой туман.