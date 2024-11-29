На 12:00 перенесён вылет самолёта Москва – Псков
Вылет утреннего самолёта по рейсу Москва – Псков перенесли на 12:00, следует из данных онлайн-табло столичного аэропорта Внуково.
Самолёт должен был вылететь в 8:00, но рейс перенесли до 9:00, затем до 10:00. Сейчас предполагаемое время вылета – 12:00.
Ранее сообщалось, что утром 29 ноября Псковскую область накроет густой туман.
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