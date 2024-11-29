Более 100 исковых заявлений рассмотрели в прокуратуре Пскова в этом году

16:02, 29 ноября 2024, ПАИ

Более 100 исковых заявлений рассмотрели в прокуратуре Пскова в этом году, сообщил городской прокурор Роман Хотченков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 29 ноября.

«В этом году прокуратура решала задачи обеспечения законности и правопорядка, защиты прав граждан. Приоритетные направления – надзор за соблюдением законодательства о контрактной системе, защита прав несовершеннолетних, а также прав субъектов предпринимательской деятельности», – отметил гость студии.

В прокуратуре рассмотрели свыше 100 исковых заявлений. К административной ответственности по постановлению прокурора было привлечено более 80 лиц, а также возбуждено 14 уголовных дел. Кроме того, в сфере надзора за соблюдением федерального законодательства прокуратура города выявила более 2,5 тысячи нарушений, было протестовано 100 незаконных правовых актов.

Роман Хотченков также подчеркнул, что активно ведётся надзор за уголовно-разыскной деятельностью. Основная задача в этом направлении – соблюдение разумных сроков расследования.