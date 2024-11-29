Спрос на ремонт посудомоечных машин в Пскове вырос в 14 раз

16:17, 29 ноября 2024, ПАИ

В Пскове спрос на ремонт посудомоечных машин вырос в 14 раз. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

На 49 % вырос спрос на ремонт холодильных и морозильных камер, а объявлений от исполнителей стало на 17 % больше. Интересно, что наиболее востребованной стала услуга ремонта кондиционеров, количество запросов по поиску которой увеличилось на 30 %.

Также псковичи на 18 % чаще стали обращаться за услугами по ремонту кофемашин. С небольшим отрывом на четвёртой строчке расположились услуги по ремонту мобильных устройств. Увеличение числа поисковых запросов данного сервиса на 17 % аналитики связывают с тем, что жители региона стремятся к более длительному использованию своих гаджетов.

Напомним, что цены на стройматериалы в России с января по ноябрь 2024 года выросли на 11 %, что на 4 % меньше, чем за аналогичный период 2023 года. А в Псковской области тарифы на капитальный ремонт увеличились на 15 % из-за просроченной задолженности населения перед Фондом капитального ремонта более чем в 400 миллионов рублей.