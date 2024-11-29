Выставка японской гравюры эпохи Эдо открылась в Пскове

16:22, 29 ноября 2024, ПАИ

Открытие выставки японской гравюры XVIII–XIX веков «Картины изменчивого мира. Эпоха Эдо в России и Пскове» проходит во Дворе Постникова сегодня, 29 ноября, передает корреспондент ПАИ.

«Сегодня открывается, казалось бы, совершенно неожиданная выставка. Когда частные коллекционеры Сергей и Анастасия предложили нам выставку гравюр эпохи Эдо, которая датируется XVIII–XIX веками, первая мысль была: где мы и где Япония.

Знаете, я всегда сравнивала музейную жизнь с необыкновенно интересным путешествием, кораблём. Двигаясь по волнам памяти истории, по волнам культуры разных стран, ты осознаешь, что мир – многополярный, очень противоречивый и разный – соединен какими-то необыкновенными, невидимыми связями», – отметила, открывая выставку, директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ















«В фондах Псковского музея-заповедника отыскались совершенно фантастические вещи: книги, связанные с историей Японии, которые датируются концом XVI века, переписанные от руки. А когда мы заглянули в архивы, там просто сокровище на сокровище, и в нашей выставке мы вам покажем даже подлинный автограф Николай Петровича Резанова. В фондах музея оказалась и японская керамика XVII, XVIII и XIX веков», – отметила она.

Ранее о выставке Светлана Мельникова рассказала в программе «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь».