Банк России установит лимиты на ипотеку и автокредитование

17:49, 29 ноября 2024, ПАИ

Банк России планирует установить макропруденциальные лимиты на ипотеку и автокредитование с 1 июля 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Банка России Филиппа Габунию.

Закон, расширяющий полномочия регулятора в установке лимитов в автокредитовании и ипотеке, вступит в силу уже с 1 апреля 2025 года. А с 1 июля 2025 года, по словам Габунии, Банк России впервые установит лимиты и при необходимости будет их ужесточать, чтобы программа кредитования улучшалась.

Месячный темп прироста автокредитов, как отметил экономист, показал замедление, а доля кредитов с высокими показателями долговой нагрузки показала существенное снижение. «Надбавки, которые мы ввели по автокредитам с высокими значениями показателя долговой нагрузки, сработали, поэтому структура кредитования стала улучшаться», – заключил Филипп Габуния.

Напомним, что экономист Банка России Алексей Суслов дал прогноз о дальнейшей судьбе ключевой ставки. Он отметил, что для достижения снижения инфляции к 4 % регулятор, скорее всего, повысит ставку на ближайшем заседании в декабре.