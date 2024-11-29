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Александр Захаров – о Конгрессе молодых учёных: Отличная площадка для обмена опытом и идеями

IV Конгресс молодых учёных, который проходил в научно-технологическом университете «Сириус», объединил около семи тысяч гостей более чем из 60 стран мира. Своё мнение о проведении мероприятия выразил советник ректора ПсковГУ Александр Захаров.

Фото: ПАИ

«IV Конгресс молодых учёных в «Сириусе» – это отличная площадка для обмена опытом и идеями. Это мероприятие представляет собой уникальную возможность для молодых исследователей взаимодействовать с ведущими специалистами, а также находить единомышленников и формировать международные коллаборации», – отметил Александр Захаров.

Он заметил, что Псковский государственный университет всегда поддерживает инициативы, направленные на развитие научной деятельности и популяризацию науки среди молодёжи.

«Участие таких талантливых научных умов в подобных форумах не только способствует углублению знаний, но и вдохновляет новых исследователей на создание инновационных проектов. Такие мероприятия закладывают основы будущих достижений в науке и способствуют развитию междисциплинарных исследований. На сегодняшний день важно думать о сплоченности, и подобные встречи становятся особенно актуальными, открывая новые горизонты для молодых учёных», – заключил Александр Захаров.

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