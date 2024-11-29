На малых водоёмах Псковской области стали ловить больше рыбы

19:15, 29 ноября 2024, ПАИ

115,5 тонны рыбы выловили в малых водоёмах Псковской области к 10 ноября. Это на восемь тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказала начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Ольга Большакова в интервью ПАИ.

Такая прибавка получилась за счёт увеличения количества лиц, которые получили официальные разрешения на вылов, а также за счёт увеличения квот предпринимателей, пояснила специалист.

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