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Общество

Второй проект реализовало ТОС «Единство» в Паниковичах Печорского округа

ТОС «Единство» в Паниковичах благодаря грантовым средствам осуществило уже второй проект. Жители начали реализацию своей идеи создания спортзоны для детей и взрослых в этом сезоне. В декабре ТОС планирует подать заявку на конкурс 2025 года, чтобы дополнить новую спортплощадку зоной для воркаута, сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в своём телеграм-канале.

Второй проект реализовало ТОС «Единство» в Паниковичах Печорского округа. Фото здесь и далее из телеграм-канала Валерия Зайцева

Первым этапом реализации проекта стала установка четырёх уличных тренажёров, среди которых жим ногами, вертикальная тяга, хипс и маятник. Работы завершены, сообщил глава муниципалитета.

Валерий Зайцев также напомнил, что в прошлом году благодаря ТОС его председатель Анна Макаренкова и её соседи смогли пробурить скважину и подключить воду в своих многоквартирных домах.

По всем вопросам о деятельности территориальных общественных самоуправлений в Печорском муниципальном округе вы можете обратиться по номеру телефона (8 8112) 2-45-21.

Ранее сообщалось, что 15 проектов ТОС реализовали в Пскове.

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