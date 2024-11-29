Второй проект реализовало ТОС «Единство» в Паниковичах Печорского округа
ТОС «Единство» в Паниковичах благодаря грантовым средствам осуществило уже второй проект. Жители начали реализацию своей идеи создания спортзоны для детей и взрослых в этом сезоне. В декабре ТОС планирует подать заявку на конкурс 2025 года, чтобы дополнить новую спортплощадку зоной для воркаута, сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в своём телеграм-канале.
Первым этапом реализации проекта стала установка четырёх уличных тренажёров, среди которых жим ногами, вертикальная тяга, хипс и маятник. Работы завершены, сообщил глава муниципалитета.
Валерий Зайцев также напомнил, что в прошлом году благодаря ТОС его председатель Анна Макаренкова и её соседи смогли пробурить скважину и подключить воду в своих многоквартирных домах.
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Ранее сообщалось, что 15 проектов ТОС реализовали в Пскове.
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