Четыре концерта органной музыки состоятся в Пскове

14:17, 30 ноября 2024, ПАИ

Четыре концерта органной музыки пройдут в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове в декабре. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Первый из них под названием «Два мастера. Бах и Букстехуде» состоится в воскресенье, 1 декабря, в 17:00. В нём со своей программой выступит органистка, магистр Российской академии музыки имени Гнесиных Светлана Фурник.

Второй концерт «Забытые манускрипты и музыкальный калейдоскоп» пройдёт в субботу, 7 декабря, в 17:00. В нём выступят органист лютеранско-евангелического прихода Воскресения Христова в Пушкине Александр Цветков и студентка пятого курса Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Дария Гаврилова.

Третий концерт органной музыки из цикла «Органные фрески» пройдёт в субботу, 14 декабря, в 17:00. В нём выступит петербуржская органистка Эльнора Гросс, выпускница кафедры органа и клавесина Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

И четвёртый ансамблевый концерт состоится в субботу, 21 ноября, в 17:00. В нём со своей авторской программой «Слушаем кино» выступят молодые и талантливые музыканты.

Храм откроется за 45 минут до начала концерта. Он расположен на Плехановском посаде, 64 в Пскове.