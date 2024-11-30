Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова: Проведение слёта Союзного государства на Псковской земле символично
Проведение слёта-фестиваля патриотических объединений Союзного государства на Псковской земле символично. Об этом заявила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова в ходе открытия мероприятия сегодня, 30 ноября.
«Очень символично, что мы проводим слёт на Псковской земле, которая многое повидала за свою историю. Взаимодействие молодёжи, студентов создаёт те мостики, которые потом превращаются в большие дороги дружбы между государствами, усиливают нас, развивая наше Союзное государство. Знакомьтесь, создавайте инициативы, и мы будем создавать дорожную карту, которая ляжет в основу молодёжной политики наших стран. Вы создаёте сегодня ваше завтра», – подчеркнула она.
Ольга Петрова также поблагодарила ректора ПсковГУ Наталью Ильину, вуз и всех коллег, которые принимали участие в организации встречи.
Напомним, что слёт-фестиваль патриотических объединений Союзного государства стартовал в Печорах сегодня, 30 ноября.
Мероприятие продлится до 3 декабря. В нём принимает участие более 250 человек. Программа слёта включает образовательную часть, обмен опытом и досуговые мероприятия.
Слёт-фестиваль патриотических объединений Союзного государства реализуется совместно Министерством науки и высшего образования России, Министерством образования Белоруссии, проектным офисом международного молодёжного сотрудничества по направлению «Россия − Беларусь» и Псковским государственным университетом.
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