Митрополит Матфей: Сохранение исторической памяти крайне важно для развития Союзного государства

17:27, 30 ноября 2024, ПАИ

Сохранение исторической памяти и духовных ценностей крайне важно для устойчивого развития Союзного государства. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Матфей на открытии слёта-фестиваля патриотических объединений Союзного государства в Печорах сегодня, 30 ноября.

«Сегодня, в непростое время глобальных изменений и вызовов, мы собрались здесь, чтобы укрепить единство, передать молодым поколениям лучшие традиции патриотизма и воспитать в них чувство ответственности за судьбу страны. Наше служение делу сохранения исторической памяти и духовных ценностей крайне важно для устойчивого развития Союзного государства и его народа», – отметил он.

Владыка также подчеркнул, что слёт-фестиваль – это уникальная возможность для молодёжи двух стран объединиться вокруг вечных ценностей: патриотизма, уважения к истории и стремления к миру и созиданию.

Напомним, что слёт-фестиваль патриотических объединений Союзного государства стартовал в Печорах сегодня, 30 ноября.

Мероприятие продлится до 3 декабря. В нём принимает участие более 250 человек. Программа слёта включает образовательную часть, обмен опытом и досуговые мероприятия.

Слёт-фестиваль патриотических объединений Союзного государства реализуется совместно Министерством науки и высшего образования России, Министерством образования Белоруссии, проектным офисом международного молодёжного сотрудничества по направлению «Россия − Беларусь» и Псковским государственным университетом.