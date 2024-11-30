Бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию предлагают пройти псковичам 1 декабря

18:20, 30 ноября 2024, ПАИ

Бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию смогут пройти все желающие 1 декабря в торговом центре на Завеличенской улице, 23 в Борисовичах. Об этом сообщается в сообществе «Российский Красный Крест. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Тестирование будет проводиться с 12:00 до 18:00.

Тест покажет, наличие или отсутствие вируса иммунодефицита человека. Результат будет известен уже через 10 минут.