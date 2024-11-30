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Культура

В Псковском доме офицеров прошёл вечер, посвящённый творчеству хореографа Владимира Максимова

В Псковском доме офицеров прошёл вечер, посвящённый творчеству хореографа и педагога, заслуженного работника культуры РСФСР Владимира Максимова. Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

В программе вечера были представлены хореографические постановки Владимира Максимова в исполнении заслуженного коллектива народного творчества «Театр танца «Русские узоры» и народного самодеятельного танцевального коллектива «Псковские кружева». Свои номера продемонстрировали и участники Максимовского конкурса хореографического искусства.

«Особую ноту вечеру добавили трогательные выступления вокалистов, чьи голоса звучали в унисон с движениями танцоров. Совместный творческий номер Александра Либа и театра танца «Русские узоры» стал живым подтверждением того, что дело Владимира Максимова живёт и процветает, продолжая вдохновлять и восхищать!» – отметили организаторы.

Фестиваль состоялся 29 ноября при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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