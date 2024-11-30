ТОС деревни Переслегино Великолукского района вошло в топ финалистов всероссийского конкурса

23:49, 30 ноября 2024, ПАИ

Территориальное общественное самоуправление деревни Переслегино в Великолукском районе вошло в топ финалистов VI Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС» в 2024 году, сообщает газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на главу муниципалитета Алексея Кузьмина.

Сообщается, что «Старый дворик» занял третье место в номинации «Укрепляем мир общинами».

Победителей награждали сегодня в Москве.

Ранее сообщалось, что в Дно благодаря инициативе ТОС благоустроили часть Дновской улицы.