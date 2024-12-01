Елена Карзанова о ВИЧ: Общероссийская тенденция – снижение заболеваемости

14:00, 01 декабря 2024, ПАИ

В России наблюдается тенденция к снижению заражением вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом этом в программе «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский» сообщила главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Псковской области Елена Карзанова.

По мнению главного инфекциониста Псковской области, снижения заболеваемости удаётся достичь за счёт того, что сейчас в РФ ведётся активная профилактическая работа, а также присутствует хорошее лечебное наполнение. «Россия – это единственная страна, где благодаря федеральному бюджету проводятся лечение ВИЧ-инфицированных и профилактика», – добавила Елена Карзанова.

Напомним, Псковская область, по мнению эксперта, хоть и относится к регионам с низкой заболеваемостью, на территории региона распространяемость ВИЧ повышается.

Отметим, что сегодня, 1 декабря проходит Всемирный день борьбы со СПИДом. Полное интервью с Еленой Карзановой можно посмотреть в соцсетях телеканала «Первый Псковский».