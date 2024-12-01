Спасатели предупредили псковских рыбаков о поведении на воде

18:39, 01 декабря 2024, ПАИ

Прогноз на следующие две недели обещает тёплую для этого времени года погоду, со средней температурой воздуха +2.3°C днем и -0.3°C ночью, что почти на 2°C теплее, чем обычно в это время года. Ветер будет преимущественно южных направлений от 2 до 6 метров в секунду.

В начале недели псковичи были удивлены «ледяными блинчиками», образовавшимися на реках Пскове и Великой, но до ледостава еще далеко. Пока вода остается открытой, рыбаки не перестанут выходить на водоемы, а, значит, что и несчастные случаи на воде не исключены.

Если летом внезапное падение в воду доставляет лишь дискомфорт, то в осенью и зимой это может привести к гибели. Особенно это касается судоводителей и рыбаков, игнорирующих наличие спасательных жилетов, отметили в региональном ГУ МЧС.

При нынешней температуре воды нахождение в ней более 15 минут может стать смертельным.

«Оказавшись в холодной воде не поддавайтесь панике; удерживай себя на поверхности воды, затрачивая на это минимум физических усилий; держите голову как можно выше над водой. Нужно также принять решение: плыть к берегу самостоятельно или дожидаться помощи, привлекая к себе внимание криками о помощи и махая руками. Если вы выбрали первое – сохраняйте дыхание и постоянно разминайте при движении пальцы рук и ног. Двигайтесь в сторону берега, не торопясь и без резких движений. Оказавшись на берегу, снимите с себя всю одежду, тщательно ее отожмите и снова наденьте, вызовите помощь. Не подвергайте себя напрасному риску - при выходе на водоем используйте спасательный жилет, возьмите с собой заряженный мобильный телефон и заранее предупредите близких о запланированном маршруте», - рекомендуют псковичам спасатели.