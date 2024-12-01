К 1 декабря в себежских лесах поспела малина

21:16, 01 декабря 2024, ПАИ

К 1 декабря в себежских лесах поспела малина. Фотографию с ягодами опубликовала районная газета «Призыв».

В Опочецком округе тоже можно собирать малину. Ягода созрела к декабрю в одном из местных садов. «Правда, уже невкусная», - сообщают опочане.

Кроме малины в Себежском районе к декабрю расцвела маргаритка.

Ранее сообщалось, что и в Плюсском муниципальном округе в конце ноября распустились маргаритки.