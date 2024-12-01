К 1 декабря в себежских лесах поспела малина
К 1 декабря в себежских лесах поспела малина. Фотографию с ягодами опубликовала районная газета «Призыв».
В Опочецком округе тоже можно собирать малину. Ягода созрела к декабрю в одном из местных садов. «Правда, уже невкусная», - сообщают опочане.
Кроме малины в Себежском районе к декабрю расцвела маргаритка.
Ранее сообщалось, что и в Плюсском муниципальном округе в конце ноября распустились маргаритки.
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