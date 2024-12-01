В начале декабря в Великолукском районе продолжают собирать лисички
В начале декабря в Великолукском районе продолжают собирать лисички, сообщает районная газета «Наш путь».
На дачах в Опочецком округе всё ещё попадаются сыроежки.
Ранее сообщалось, что в Себежском районе к декабрю поспела малина и цветут маргаритки.
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