Прямая линия с губернатором Михаилом Ведерниковым пройдёт 9 декабря

08:55, 02 декабря 2024, ПАИ

Прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в этом году пройдёт 9 декабря.

Вопросы главе региона уже можно задавать, позвонив по телефону 8 (800) 222-03-31. Прием вопросов начинается с 9:00.

Отметим, это уже восьмая прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Каждый год на неё поступают тысячи обращений.

Прямую трансляцию можно будет увидеть на телеканале «Россия 24».