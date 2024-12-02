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Политика

В Пскове участникам СВО в ходе приёма граждан помогла Вера Емельянова

На приём к первому заместителю губернатора Псковской области Вере Емельяновой обратились члены семей участников СВО и ветеран боевых действий, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России»

Один из вопросов касался содействия в направлении участника специальной военной операции на консультацию в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова после сложного ранения руки. Другой вопрос был связан с оказанием медицинской помощи на дому лежачему пациенту после тяжёлого ранения. Третий вопрос касался содействия в установлении статуса военнослужащего.

На приём пришёл участник СВО, который рассказал, что в отделении спортивной медицины в Пскове специалист помог ему разработать руку и научил ею двигать, но требуется дополнительная медицинская помощь для восстановления хватательной функции руки. Он выразил желание получить эту помощь в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова.

Вера Емельянова поручила специалистам регионального комитета здравоохранения рассмотреть обращение и подготовить необходимые документы, чтобы военнослужащий мог получить консультацию в указанном центре.

Был положительно решён вопрос, с которым к первому заместителю губернатора области обратилась жена офицера. Её супруг получил тяжёлое ранение и нуждается в постоянном уходе и лечении. Женщина ухаживает за ним самостоятельно, но у неё возникают трудности с вызовом на дом врачей узких специальностей для проведения обследований вне медицинского учреждения.

«Транспортировка тяжёлого пациента для проведения обследования и консультации с врачом, особенно в холодное время года, может ухудшить его состояние», – пояснила первый заместитель губернатора.

Вера Емельянова поручила комитету по здравоохранению разработать алгоритм оказания помощи таким пациентам.

«Родственники должны чётко понимать, куда им обращаться, если их близкий человек нуждается в квалифицированной медицинской помощи. Необходимо разработать чёткий алгоритм действий, чтобы помощь была оказана своевременно и в полном объёме», – подчеркнула Вера Емельянова.

Приём граждан состоялся в региональной общественной приёмной «Единой России». В мероприятии также приняли участие представители военного комиссариата, комитета по здравоохранению и фонда «Защитники Отечества».

Ранее сообщалось, что Алексей Наумец и Наталья Мельникова встретились с подопечными фонда «Защитники Отечества».

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