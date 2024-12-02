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Общество

Директор «Хлебного хутора» рассказала, почему людей привлекает отдых на природе

О том, почему люди стремятся отдыхать на природе, а не в городе, несмотря на его удобства, рассказала директор «Хлебного хутора» Ольга Волконская в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Ольга Волконская. Фото: ПАИ

Люди тянутся к природе и стараются отдохнуть душой. «Многие просто хотят побыть в тишине. Конечно, летом много туристов и часто проходят различные концерты, однако это всё равно совершенно другие ощущения», – объяснила гостья эфира.

«Хотя мы и находимся в деревне, мы стараемся расти в области сервиса и не отставать от городских удобств», – подчеркнула Ольга Волконская.

Напомним, что на территории «Хлебного хутора» заканчивают работы по строительству мельницы Рудольфа Кикута, а её запуск планируют осуществить в весенне-летний период 2025 года. Мельница – это не просто достопримечательность, а рабочий проект, так как в «Хлебном хуторе» планируют перерабатывать зерно и получать настоящий продукт – муку.

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