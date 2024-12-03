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Общество

Соблюдать максимальную осторожность на дорогах просят псковичей

С учётом складывающихся погодных условий в Псковской области водителям и пешеходам необходимо быть предельно осторожными, предупредили в региональной Госавтоинспекции.

Водителей просят соблюдать безопасную дистанцию, выбирать оптимальный скоростной режим с учётом погодных условий, избегать на трассе беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков.

«Особое внимание водителям следует обращать на движение по мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение скользких участков. Необходимо также следить за дорожной ситуацией возле остановок общественного транспорта и мест скопления пешеходов. Автовладельцам необходимо регулярно и тщательно проверять техническое состояние своих транспортных средств», – отметили в Госавтоинспекции.

Осмотрительность на дороге следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы, которые сделают их более заметными на дороге. «Уделите особое внимание юным участникам дорожного движения. Проконтролируйте, чтобы у ваших детей на верхней одежде, рюкзаках, сумках всегда были элементы со световозвращающим покрытием», – призвали псковичей.

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