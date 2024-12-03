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Общество

Студенты из Курска поделились первыми впечатлениями от Псковской области

Студенты из Курской области поделились первыми впечатлениями от Псковской области. Они приехали в регион в рамках проекта «Больше, чем работа».

Справа на фото Никита Зикеев. Фото здесь и далее: ПАИ

Студент из Курска Никита Зикеев в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал, что от Псковской области он ожидает знакомства с культурным достоянием региона.

«Здесь всё очень красиво и интересно. Я рад, что приехал сюда. Пока, конечно, мы мало что посмотрели, но надеюсь, что будет намного больше мест для просмотра. Здесь красивый и исторический город – это очень важно для меня», – сказал он.

Роман Мальнев

Ещё один молодой человек, студент ЮСГУ Роман Мальнев рассказал, что в Псковской области он хочет познакомиться с производственными площадками региона.

«Мне хочется понять, что мне ближе: творческая работа или работа на производстве. Именно поэтому хочу посмотреть, каково работать на предприятии и как там происходят процессы. И конечно, от поездки сюда я хочу получить эмоции и новые знакомства», – сказал студент.

Добавим, что в Псковскую область приехало 60 студентов из Курской области. Они посетят производственные площадки региона, а также познакомятся с работой кадрового центра «Работа России» и Молодёжного кадрового центра.

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