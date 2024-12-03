Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Заболеваемость ОРВИ выросла в Псковской области

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области с 25 ноября по 1 декабря по сравнению с предыдущей неделей выросла на 15,1 % (4 017 против 3 489 случаев), сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: ПАИ

С 25 ноября по 1 декабря доля детей до 14 лет среди заболевших – 63,3 %. В Пскове зарегистрировали 1 946 случаев ОРВИ, или 48,44 % от общего количества в регионе.

В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано, отметили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 декабря 2024

Открытое мероприятие «Мир юридических профессий» организовали в Псковском городском суде
03 декабря 2024

Заболеваемость ОРВИ выросла в Псковской области
03 декабря 2024

751 ребёнок родился осенью в Псковском перинатальном центре
03 декабря 2024

Псковичи на 49% чаще стали звать Деда Мороза и Снегурочку
03 декабря 2024

Всероссийский урок мужества проходит в Пскове
03 декабря 2024

Центр добровольчества «Путь добра» откроется в Печорах в декабре
03 декабря 2024

Михаил Ведерников возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
03 декабря 2024

Молодёжные организации Псковской области уже привлекли гранты на сумму 110 млн рублей

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...