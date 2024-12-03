Заболеваемость ОРВИ выросла в Псковской области

17:46, 03 декабря 2024, ПАИ

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области с 25 ноября по 1 декабря по сравнению с предыдущей неделей выросла на 15,1 % (4 017 против 3 489 случаев), сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

С 25 ноября по 1 декабря доля детей до 14 лет среди заболевших – 63,3 %. В Пскове зарегистрировали 1 946 случаев ОРВИ, или 48,44 % от общего количества в регионе.

В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано, отметили в пресс-службе.