В 52 классах в Псковской области частично приостановили образовательный процесс

17:58, 03 декабря 2024, ПАИ

В 52 классах 27 школ и в пяти группах четырёх детских садов Псковской области частично приостановили образовательный процесс из-за заболеваемости ОРВИ, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего в Псковской области с 25 ноября по 1 декабря зафиксировали 4 017 случаев заболевания ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 15,1 %.