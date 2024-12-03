Молодёжь в Острове возложила цветы к памятным знакам и обелискам в честь Дня Неизвестного Солдата

18:36, 03 декабря 2024, ПАИ

Представители молодёжи в Острове возложили цветы к памятным знакам и обелискам сегодня, 3 декабря, в День Неизвестного Солдата. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своём телеграм-канале.

В мероприятии приняли участие члены молодёжных общественных организаций, объединений и патриотических клубов Островского района.

Молодые люди вместе со своими наставниками возложили цветы к памятным знакам воинской славы в парке Победы, к братскому захоронению защитников и освободителей Острова на центральной площади города, к монументу Герою Советского Союза Клавдии Назаровой.

Отметим, сегодня в России отмечается памятная дата – День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.