Областные мероприятия для трудовых отрядов подростков пройдут в Пскове

19:54, 03 декабря 2024, ПАИ

Заключительные мероприятия для трудовых отрядов подростков (ТОПов) Псковской области пройдут в Пскове 6 и 7 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Так, 6 декабря в главном корпусе Псковского государственного университета пройдёт подведение итогов по результатам работы трудовых отрядов подростков «Мы в ТОПе». В программе – знакомство с направлениями деятельности ТОПов, круглый стол для кураторов и сопровождающих на тему роли подростков в работе пришкольных лагерей, а также итоговое мероприятие с награждением лучших участников движения. Завершится день творческим фестивалем.

На следующий день, 7 декабря, в Точке кипения ПсковГУ состоится очный финал конкурса в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью». Участники представят свои практики проведения тренингов, организованных Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Параллельно с конкурсом пройдёт обучение по различным направлениям для повышения личностных качеств и компетенций.

«Направление трудовых отрядов подростков проделало большую работу и нам не терпится продемонстрировать её результаты всем желающим, – рассказал руководитель ТОПов Псковской области Александр Косаржевский. – На мероприятии будут присутствовать в том числе ребята, которые ещё не слышали о движении, и мы надеемся, что это станет отличной точкой входа, когда подростки вернутся позже в свои образовательные учреждения и также создадут новые отряды».

Отметим, мероприятия проводятся в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжь, при поддержке Комитета по молодёжной политике Псковской области, ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив», Псковского регионального отделения МООО «РСО» и МБУ «Псковский городской молодёжный центр».

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