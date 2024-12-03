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Торжественно-траурный митинг прошёл в деревне Писковичи Псковского района в День Неизвестного Солдата

Сегодня, в День Неизвестного Солдата, у одноимённого мемориала в деревне Писковичи Псковского района прошёл торжественно-траурный митинг. Об этом глава муниципалитета Наталья Фёдорова сообщила в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Натальи Фёдоровой

На мероприятии присутствовали жители Псковского района, представители ветеранских, молодёжных патриотических и волонтёрских организаций, учащиеся школы.

«Сегодня мы особенно остро чувствуем, как важно сохранять память о защитниках Отечества, отдавших свои жизни на полях сражений. К сожалению, не все имена героев Великой Отечественной войны установлены. Мы с большим уважением и благодарностью относимся к участникам поисковых отрядов. Их нелёгкий труд – это огромный вклад в сохранение памяти и достоверной истории нашей страны», – сказала Наталья Фёдорова.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с сенатором Совета Федерации Натальей Мельниковой, депутатом Государственной Думы Александром Борисовым, митрополитом Псковским и Порховским Матфеем, первым заместителем губернатора Денисом Салием приняли участие в торжественной церемонии в честь Дня Неизвестного Солдата в Москве.

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