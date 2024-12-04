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Экономика

Протянули руку помощи: банки запускают сервисы защиты от мошенников

Российские банки начали запуск сервисов «второй руки» для защиты от злоумышленников, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу «Т-Банка».

Фото: ПАИ

Сервис позволяет назначить доверенным лицом другого клиента банка – так он сможет проверять и отклонять те операции, которые вызывают подозрение. Например, заявки на кредит или на досрочное открытие вклада.

В пресс-службе уточнили, что сервис будет направлять на проверку только те операции, которые попадают под определённые условия риска, а особо актуален он будет для пожилых людей и подростков, которые в силу возраста чаще оказываются под воздействием мошенников. Однако окончательное решение о допуске доверенного лица всегда остаётся за человеком.

Напомним, что в 2021 году Банк России рекомендовал кредитным организациям внедрить сервис «второй руки». Но на это откликнулось их крайне небольшое количество, уточнили в пресс-службе Банка России. Сейчас же на основе рекомендаций регулятора разработан и принят в первом чтении законопроект о внедрении сервиса «второй руки».

Ранее сообщалось, что с 25 июля 2024 года, согласно вступившему в силу закону, Банк России сможет приостанавливать денежные переводы на два дня, если сведения о получателе находятся в базе данных о случаях и попытках мошенничества. Перевод будет приостановлен, даже если клиент настаивает на нём.

Добавим, что по итогам трёх кварталов нынешнего года более 5,7 тысячи человек попросили регулятор убрать их из базы дроперов, правда при рассмотрении Банк России в основном принял отрицательные решения.

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