Россияне стали чаще жаловаться на блокировку счёта из-за включения в базу Банка России

11:19, 22 ноября 2024, ПАИ

Россияне стали чаще жаловаться на блокировку счёта из-за включения в базу Банка России, количество обращений по поводу действий кредитных организаций увеличилось на 18,3 % и составило 140,8 тысячи, пишет газета «Известия».

В основном обращения направлены на исключение сведений о владельцах счетов из базы дропов. Так, более 5,7 тысячи человек по итогам трёх кварталов 2024 года попросили Банк России убрать их из мошеннической базы. Сейчас число таких жалоб составляет 14,6 % от общего количества, что больше на 5,6 %, чем за аналогичный период 2023 года.

При рассмотрении обращений Банком России в основном были приняты отрицательные решения, так как основания для исключения из базы данных регулятора отсутствовали. Банки подтвердили признаки мошенничества по операциям таких клиентов, заявили в пресс-службе Банка России.

Клиент, объявленный дропером, лишается дистанционного банковского обслуживания. Снять деньги он сможет только при личном обращении в отделение банка, а его счета, карты и личные кабинеты в онлайн-сервисах заблокируют во всех кредитных организациях.

Напомним, что с 25 июля Банк России может на два дня приостанавливать денежный перевод, если сведения о получателе находятся в базе данных о случаях мошенничества. Он будет приостанавливаться даже в тех случаях, когда клиент настаивает на нём. Однако если человек не передумает и через два дня всё же переведёт средства, банк нести ответственность уже не будет.