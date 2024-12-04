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Общество

Псковичи рассказали, что может повысить эффективность их труда

33 % опрошенных псковичей считают, что повысить производительность и эффективность их труда может помочь повышение зарплаты, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

7 % горожан добавляют к списку премии и бонусы, а ещё 6 % – внедрение нового оборудования. Большая часть мер, предложенных псковичами, перекликается с принципами бережливого производства, о которых знают 70 % респондентов.

Так, 37 % горожан точно знают, что такое бережливое производство, а 34 % слышали о нём. Интересно, что осведомлённость чаще демонстрируют мужчины: 41 % мужских голосов против 32 % женских. К ним же относятся 42 % респондентов старше 45 лет. Однако самый высокий уровень знаний lean-принципов показывают 45 % опрошенных со средней зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.

40 % участников опроса, знающих о системе бережливого производства, рассказали, что на их рабочих местах активно используются lean-принципы. В большинстве среди них – инженеры, квалифицированные рабочие энергетических компаний, строительных организаций и добывающих предприятий.

Добавим, что 25 % псковских компаний пытаются сохранить от увольнения всех своих сотрудников, а 68 % прилагают к этому усилия лишь иногда. Причиной удержания в основном является кадровый голод. А чтобы предотвратить уход исполнителей, наниматели предлагают интересные проекты, удалённый рабочий график или повышение зарплаты.

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