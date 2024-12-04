15 псковских волонтёров сдали кровь в рамках акции ко Дню добровольца

15:41, 04 декабря 2024, ПАИ

15 псковских волонтёров стали донорами крови в рамках акции ко Дню добровольца, сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

Мероприятие состоялось сегодня, 4 декабря, на станции переливания крови. «Я всегда мечтал стать донором, и вот наконец-то появилась такая возможность. Для меня крайне важно осознавать, что я могу внести свой вклад в спасение чьей-то жизни», – отметил один из участников акции, студент медицинского колледжа Валерий Батиг.

Организатором акции выступил Ресурсный центр добровольчества Псковской области. Кроме того, 5 декабря для волонтёров пройдёт ряд мероприятий. Это массовое катание на коньках, посещение клуба виртуальной реальности и различные мастер-классы в Доме молодёжи.

Ранее сообщалось, что ко Дню добровольца на маршруты в Пскове выходят брендированные автобусы. Фото можно увидеть по ссылке.