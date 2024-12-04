За высаженными сиренями на Сиреневом бульваре в Пскове обязательно будут ухаживать – Алексей Саенко

17:16, 04 декабря 2024, ПАИ

За сиренями, которые высадили на Сиреневом бульваре в Пскове, обязательно будут ухаживать. Об этом заявил заместитель главы администрации города Алексей Саенко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 декабря.

«По сути это растения, которые уже готовы к цветению. Большое спасибо нашим подрядчикам, которые безвозмездно помогли физически отразить наименование Сиреневого бульвара», – отметил Алексей Саенко.

На площадке в том числе высажены уникальные сорта сирени, уточнил он. «Мы также планируем установить информационные таблички с описанием этих сортов, чтобы можно было ознакомиться, если кому-то будет интересно», – подчеркнул Алексей Саенко.

Кроме того, уход за кустами, которые были высажены накануне, будет включён в контракт по уходу за зелёным хозяйством Пскова, уточнил он. «Это не новинка для нас – подобный контракт у нас уже был. Мы рассчитываем, что всё будет хорошо», – пояснил замглавы городской администрации.

На Сиреневом бульваре также установлено видеонаблюдение, так что шансы, что кто-то захочет выкопать саженцы, малы, заключил гость эфира.