Слуховые трубы и оптические иллюзии появятся на детской площадке в Пскове

17:53, 04 декабря 2024, ПАИ

Детская научная площадка в сквере Ветеранов, который располагается между улицами Западной, Коммунальной и Байкова, должна быть установлена до конца года. Об этом рассказал заместитель главы администрации города Алексей Саенко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 декабря.

Муниципальный контракт уже заключён, пояснил он. Там будут установлены интересные игровые элементы, например слуховые трубы, оптические иллюзии. Покрытие у площадки будет прорезиненное.

Такие площадки устанавливают по поручению президента России Владимира Путина, и благодаря губернатору Михаилу Ведерникову одна из них и появится в Пскове, подчеркнул гость эфира.

«Погода сейчас не мешает делать основание. У нас принято решение там сделать резиновое покрытие из плиток, а не наливное», – заключил Алексей Саенко.