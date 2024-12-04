Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по обращению псковича
Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении жилищных прав псковича, оставшегося в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей. Об этом сообщает информационный центр СК России.
К председателю СК России Александру Бастрыкину в его приёмную в соцсети «ВКонтакте» обратился житель Пскова. Он сообщил, что в 2014 году был включён в списки лиц, нуждающихся в обеспечении квартирой, однако до настоящего времени его права не реализованы.
В региональном следственном управлении по поступившему обращению начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по её итогам решении.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены под контроль центрального аппарата ведомства.
Михаил Ведерников вручил первые почётные знаки «Заслуженный юрист Псковской области» специалистам отрасли
С 5 декабря поменяется схема движения автобуса по маршруту № 104 Псков – Красные Пруды
За высаженными сиренями на Сиреневом бульваре в Пскове обязательно будут ухаживать – Алексей Саенко