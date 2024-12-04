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Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по обращению псковича

Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении жилищных прав псковича, оставшегося в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей. Об этом сообщает информационный центр СК России.

К председателю СК России Александру Бастрыкину в его приёмную в соцсети «ВКонтакте» обратился житель Пскова. Он сообщил, что в 2014 году был включён в списки лиц, нуждающихся в обеспечении квартирой, однако до настоящего времени его права не реализованы.

В региональном следственном управлении по поступившему обращению начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по её итогам решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены под контроль центрального аппарата ведомства.

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