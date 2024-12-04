Церковь Николы со Усохи готовят к реставрации в зимний период
Строители приступили к устройству тепляков для дальнейшей реставрации церкви Николы со Усохи в Пскове. Временное строительное сооружение будет использоваться для производства работ в зимний период, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
В частности, сооружение поможет в дальнейшей работе по возведению стен северного и южного приделов при пониженных температурах.
Отметим, церковь Николы со Усохи – памятник архитектуры псковской школы зодчества XV–XVI веков, расположенный в центре города на одной из главных улиц – Советской. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ранее сообщалось, что строители демонтировали строительные леса у башни Нижних решёток Псково-Печерского монастыря.
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