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Общество

Церковь Николы со Усохи готовят к реставрации в зимний период

Строители приступили к устройству тепляков для дальнейшей реставрации церкви Николы со Усохи в Пскове. Временное строительное сооружение будет использоваться для производства работ в зимний период, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Церковь Николы со Усохи готовят к реставрации в зимний период. Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

В частности, сооружение поможет в дальнейшей работе по возведению стен северного и южного приделов при пониженных температурах.

Отметим, церковь Николы со Усохи – памятник архитектуры псковской школы зодчества XV–XVI веков, расположенный в центре города на одной из главных улиц – Советской. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что строители демонтировали строительные леса у башни Нижних решёток Псково-Печерского монастыря.

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