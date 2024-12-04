Печоры начали украшать к новогодним праздникам
Печоры начали украшать к новогодним праздникам. Об этом сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: из телеграм-канала Валерия Зайцева
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Фото: из телеграм-канала Валерия Зайцева
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Фото: из телеграм-канала Валерия Зайцева
По словам главы муниципалитета, рабочие приступили к монтажу 14-метровой искусственной ели, а на центральных улицах монтируют яркую иллюминацию.
«Светодиодные консоли и электрические гирлянды на деревьях в вечернее время создают праздничную атмосферу! Элементы городского новогоднего убранства закуплены в 2023 году из средств субсидии, предоставленной правительством Псковской области», – сказал Валерий Зайцев.
Ранее сообщалось, что и другие города Псковской области постепенно преображаются к Новому году.
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