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Общество

Печоры начали украшать к новогодним праздникам

Печоры начали украшать к новогодним праздникам. Об этом сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

  • Украшение Печор
    Фото: из телеграм-канала Валерия Зайцева
  • Украшение Печор
    Фото: из телеграм-канала Валерия Зайцева
  • Украшение Печор
    Фото: из телеграм-канала Валерия Зайцева

По словам главы муниципалитета, рабочие приступили к монтажу 14-метровой искусственной ели, а на центральных улицах монтируют яркую иллюминацию.

«Светодиодные консоли и электрические гирлянды на деревьях в вечернее время создают праздничную атмосферу! Элементы городского новогоднего убранства закуплены в 2023 году из средств субсидии, предоставленной правительством Псковской области», – сказал Валерий Зайцев.

Ранее сообщалось, что и другие города Псковской области постепенно преображаются к Новому году.

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