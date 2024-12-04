Печоры начали украшать к новогодним праздникам

22:45, 04 декабря 2024, ПАИ

Печоры начали украшать к новогодним праздникам. Об этом сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: из телеграм-канала Валерия Зайцева



Фото: из телеграм-канала Валерия Зайцева



Фото: из телеграм-канала Валерия Зайцева





По словам главы муниципалитета, рабочие приступили к монтажу 14-метровой искусственной ели, а на центральных улицах монтируют яркую иллюминацию.

«Светодиодные консоли и электрические гирлянды на деревьях в вечернее время создают праздничную атмосферу! Элементы городского новогоднего убранства закуплены в 2023 году из средств субсидии, предоставленной правительством Псковской области», – сказал Валерий Зайцев.

Ранее сообщалось, что и другие города Псковской области постепенно преображаются к Новому году.