Кресельный подъёмник, каток и спа-комплекс: какие обновления ждут «Мальскую долину»

12:17, 05 декабря 2024, ПАИ

О планах по развитию парка активного отдыха «Мальская долина» рассказала заместитель директора парка Алина Селиверстова в эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

«В ближайшем плане развития на два – четыре года – строительство нового гостиничного комплекса, нового спа-комплекса и бани, строительство долгожданного катка с искусственным охлаждением. Что ещё так необходимо нашим гостям в горнолыжном сезоне – освещение лыжной трассы. Также планируется расширение парка наших электромобилей и замена бугельного подъёмника на кресельный. Это наша самая большая мечта», – отметила она.

Напомним, что за развитие туризма в 2024 году коллектив «Мальской долины» был удостоен премии Правительства России.

«Наш проект «С нуля до 50 тысяч гостей в год: как «Мальская долина» стала круглогодичным туристическим магнитом региона» уникален тем, что мы работаем, привлекаем огромное количество туристов, но всё это у нас происходит с сохранением культурного и природного наследия нашей уникальной Изборско-Мальской долины. Поэтому эту награду, эту премию нам, конечно, хочется посвятить нашим гостям», – подчеркнула Алина Селиверстова.