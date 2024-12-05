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Общество

Кресельный подъёмник, каток и спа-комплекс: какие обновления ждут «Мальскую долину»

О планах по развитию парка активного отдыха «Мальская долина» рассказала заместитель директора парка Алина Селиверстова в эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

Фото: ПАИ

«В ближайшем плане развития на два – четыре года – строительство нового гостиничного комплекса, нового спа-комплекса и бани, строительство долгожданного катка с искусственным охлаждением. Что ещё так необходимо нашим гостям в горнолыжном сезоне – освещение лыжной трассы. Также планируется расширение парка наших электромобилей и замена бугельного подъёмника на кресельный. Это наша самая большая мечта», – отметила она.

Напомним, что за развитие туризма в 2024 году коллектив «Мальской долины» был удостоен премии Правительства России.

«Наш проект «С нуля до 50 тысяч гостей в год: как «Мальская долина» стала круглогодичным туристическим магнитом региона» уникален тем, что мы работаем, привлекаем огромное количество туристов, но всё это у нас происходит с сохранением культурного и природного наследия нашей уникальной Изборско-Мальской долины. Поэтому эту награду, эту премию нам, конечно, хочется посвятить нашим гостям», – подчеркнула Алина Селиверстова.

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