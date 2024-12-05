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Общество

Борис Елкин поздравил псковичей с Днём добровольца

Псковских волонтёров с Днём добровольца поздравил глава города Борис Елкин.

Фото из Telegram-канала Бориса Елкина

«Сегодня мы отмечаем важный и значимый праздник – День добровольца! Он посвящён людям, которые жертвуют своё время и силы ради помощи другим», – отметил Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Добровольцы – это душа общества, подчеркнул глава Пскова. «Добрые и отзывчивые, они готовы оказать поддержку и помощь, проявить сострадание, а порой и мужество. Благодаря усилиям волонтёров многие псковичи получили заботу, внимание и надежду на будущее», – заметил градоначальник.

Борис Елкин выразил искреннюю благодарность всем, кто участвует в волонтёрских проектах, будь то помощь пожилым людям или детям, поддержка благотворительных организаций или участие в экологических акциях. «Вы делаете мир лучше!» – заключил глава Пскова.

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