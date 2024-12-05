Чем порадуют псковских малышей: «Большие гастроли» Курского театра кукол обсуждают в медиацентре ПАИ

12:08, 05 декабря 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая «Большим гастролям» Курского государственного театра кукол, проходит в медиацентра ПАИ сегодня, 5 декабря.

Чем порадуют псковских малышей курские артисты, рассказывают врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова, главный режиссёр Курского государственного театра кукол, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный артист Украины Валерий Бугаев и директор Псковского областного театра кукол Татьяна Ааб.

Напомним, что на псковской сцене Курский государственный театр кукол покажет спектакли «Веселые уроки» (0+) и «Солнышко и снежные человечки» (0+). Показы пройдут 6 декабря.