Валентина Понизовская: Программа «Земский муниципальный служащий» поможет решить кадровую проблему

14:34, 05 декабря 2024, ПАИ

О важности введения новой программы «Земский муниципальный служащий» рассказала ПАИ председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская.

«Программа «Земский муниципальный служащий» действительно стратегически важна для муниципалитетов. Ассоциация принимала участие в разработке этого проекта, поэтому и свою боль, свои чаяния мы тоже туда заложили. Нам нужны молодые кадры, очень нужна переподготовка работающих муниципальных служащих – жизнь не стоит на месте и профессиональное образование очень важно. Поэтому мы ждём привлечения молодых специалистов в муниципалитеты», – сказала она.

По словам Валентины Понизовской, каждый муниципалитет готов по мере своих финансовых возможностей предоставить условия для работы молодых муниципальных служащих. «И конечно, мы ждём реализации программы, которая вступит в действие с 2025 года. Надеюсь, что она поможет нам во многом решить кадровую проблему в муниципалитетах», – заключила она.

Ранее в преддверии принятия бюджета на 2025 год губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель и депутаты Псковского областного Собрания обсудили итоговый вариант регионального проекта «Земский муниципальный служащий».