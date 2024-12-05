Валентина Понизовская: Программа «Земский муниципальный служащий» поможет решить кадровую проблему
О важности введения новой программы «Земский муниципальный служащий» рассказала ПАИ председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская.
«Программа «Земский муниципальный служащий» действительно стратегически важна для муниципалитетов. Ассоциация принимала участие в разработке этого проекта, поэтому и свою боль, свои чаяния мы тоже туда заложили. Нам нужны молодые кадры, очень нужна переподготовка работающих муниципальных служащих – жизнь не стоит на месте и профессиональное образование очень важно. Поэтому мы ждём привлечения молодых специалистов в муниципалитеты», – сказала она.
По словам Валентины Понизовской, каждый муниципалитет готов по мере своих финансовых возможностей предоставить условия для работы молодых муниципальных служащих. «И конечно, мы ждём реализации программы, которая вступит в действие с 2025 года. Надеюсь, что она поможет нам во многом решить кадровую проблему в муниципалитетах», – заключила она.
Ранее в преддверии принятия бюджета на 2025 год губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель и депутаты Псковского областного Собрания обсудили итоговый вариант регионального проекта «Земский муниципальный служащий».
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Валентина Понизовская: Программа «Земский муниципальный служащий» поможет решить кадровую проблему