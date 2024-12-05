53% псковичей планируют накрывать праздничный стол на Новый год

13:21, 05 декабря 2024, ПАИ

53 % опрошенных псковичей планируют накрывать праздничный стол на Новый год и потратить на него около 8 300 рублей, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Так, 30 % респондентов собираются организовать застолье до четырёх человек, 16 % – от пяти до десяти гостей, а праздновать компанией более 11 отмечающих собирается 1 % горожан. От новогодних хлопот отказались 25 % респондентов – они не будут подавать новогодние угощения, 17 % ещё не определились по этому поводу, а 9 % хотят провести главную ночь года в полном одиночестве.

Мужчины чаще женщин сообщали о том, что не собираются отмечать праздник: 28 % и 23 % соответственно. Посиделки большими компаниями в основном планируют псковичи моложе 35 лет. Данные показали, что чем старше был участник опроса, тем больше он выступал за камерные новогодние встречи.

Напомним, что самыми дорогими продуктами новогоднего стола могут оказаться рыба лососёвых пород и сырокопчёная колбаса ценой в 1,2 тысячи рублей за килограмм, шоколадные конфеты, стоимость за которые составит чуть более 900 рублей, и сыры с ценником 840 рублей.