Режиссёр Курского театра кукол в Пскове: Мы стараемся исполнять незаезженный материал

13:10, 05 декабря 2024, ПАИ

Главный режиссёр Курского государственного театра кукол, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный артист Украины Валерий Бугаëв, который вместе с коллегами привёз в Псков два спектакля для детей, на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал, что артисты не ограничиваются только аудиторией малышей.

«У нас в репертуаре есть и взрослые спектакли – «Пиковая дама», «Король умирает», «Такая вот любовь», мы впервые среди театров кукол поставили спектакль «Повелитель мух». Вообще многие замечают, что у курского театра особенный творческий путь: мы стараемся брать и исполнять незаезженный материал», – пояснил Валерий Бугаёв.

Он также отметил, что вопреки существующим сложностям коллектив «сохраняет оптимизм и продолжает работать».

Добавим, что Курский театр кукол участвует в программе «Большие гастроли»: с 6 по 14 декабря труппа театра побывает в Пскове, Санкт-Петербурге, Лодейном Поле, Выборге и Петрозаводске.