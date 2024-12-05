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Общество

46% псковичей поддержали запрет курения на ходу

46 % опрошенных псковичей поддержали идею введения запрета курения на ходу, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Так, почти половина участников опроса считает, что выбор человека начать курить не должен вредить окружающим, также многим респондентам не нравится дышать дымом из-за курящего впереди человека. Против такой инициативы выступили 24 % респондентов, а затруднились с ответом 30 % псковичей.

Интересно, что псковички в полтора раза активнее мужчин поддерживают подобный запрет: 55 % и 37 % соответственно. А среди курящих положительно отнеслись к запрету 19 % опрошенных.

Напомним, что с идеей запретить россиянам курить на ходу 2 декабря выступил депутат Госдумы РФ Амир Хамитов. Парламентарий предложил внести поправку в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма».

Ранее в РЖД высказались об идее запретить распитие алкоголя в поездах дальнего следования. Также в компании подчеркнули, что РЖД не вернёт разрешение на курение в поездах.

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